Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В воскресенье и понедельник в Украине осадков не ожидается. Однако уже с понедельника, 25 февраля, в стране ожидается потепление - до 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В воскресенье и понедельник в Украине осадков не ожидается. Во вторник (26 февраля - ред.), кроме западной части, будет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северный и северо-западный, умеренный", - сообщили синоптики.
Температура 24 февраля ночью в западных областях: Житомирской, Винницкой и Киевской будет 3-8° мороза, на остальной территории 6-11°, в Карпатах и на востоке страны 12-17° мороза, днем по всей Украине от 3° мороза до 2° тепла.
"В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, Киеве 4-6° мороза; днем около 0°. На 11:00 в столице температура 5° мороза, атмосферное давление 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 57%", - сообщили синоптики.
Также, в понедельник и вторник наблюдается постепенное повышение температуры ночью до 0°, днем до 1-6° тепла.
Напомним, по ориентировочным данным синоптиков в ближайшие 6-10 дней в Украине ночью будет до 5 градусов мороза.