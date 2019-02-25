Синоптики дали прогноз на последний день зимы

"28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 1 ° тепла до 5 ° мороза, на севере Левобережья 28 февраля 6-12 ° мороза; днем в Украине 2-8 ° тепла, в восточной части около 0 °, на западе 28 февраля 5-11 ° тепла", - сообщили УНН.



В Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.



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