Синоптики дали прогноз погоды на первый день весны

"Западные области - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1..4, днем 2..7. В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 0 ..- 5, днем -3..2. Северные области - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. температура воздуха ночью -2..3, днем 1..6. Центральные области - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..4, днем 2..7. Восточные области - облачно с пр объяснения. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3..2, днем 0..5. Южные области и АР Крым - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..4, днем 4..9. Киев - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..2 °, днем 3..5°", - сообщили УНН.



В пресс-службе добавили, что 2 марта в Киеве и области без осадков; температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.



"2 марта во восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков, температура ночью 1-7 ° мороза, в восточных областях до 11 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6 ° тепла", - добавили синоптики.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз на последний день зимы.