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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52417 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122434 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124677 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125835 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123250 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 155965 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117571 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Украине до 9 градусов тепла

Завтра в Украине до 9 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до плюс 9°, в Карпатах в течение суток 0-7 ° мороза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"28 февраля без осадков, лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой мокрый снег, температура ночью около 0°, днем 4-9 ° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 10-14°, в восточной части 0- 3 ° тепла. 1 марта в Украине, кроме запада и юга, небольшой мокрый снег, ожидается снижение температуры на 3-5°. на дорогах северо-восточной части и Карпатского региона местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с, 28 февраля-1 марта в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что в Киевской области завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.

Украинские Национальные Новости

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