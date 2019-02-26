Завтра в Украине до 9 градусов тепла

"28 февраля без осадков, лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой мокрый снег, температура ночью около 0°, днем 4-9 ° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 10-14°, в восточной части 0- 3 ° тепла. 1 марта в Украине, кроме запада и юга, небольшой мокрый снег, ожидается снижение температуры на 3-5°. на дорогах северо-восточной части и Карпатского региона местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с, 28 февраля-1 марта в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что в Киевской области завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.