Синоптики дали прогноз на первые дни весны

"Температура в восточных областях 2-3 марта и на севере Левобережья ночью 6-12 ° мороза, днем 2 марта 1-7 ° мороза, 3 марта около 0 °, на остальной территории ночью 2-8 ° мороза, днем 2 марта от 3 ° мороза до 3 ° тепла, 3 марта 2-8 ° тепла ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили Киевской 2-3 марта без осадков. Температура ночью 3-8 ° мороза; днем 2 марта от 3 ° мороза до 2 ° тепла, 3 марта 2-7 ° тепла.



Как сообщал УНН, завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, на Закарпатье до плюс 9 °, в Карпатах в течение суток 0-7 ° мороза.



Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.