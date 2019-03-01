У перший день весни в Україні до 10 градусів тепла

"Очікуємо невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і в західних областях без опадів", - вказали синоптики.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

"Хоча з першим днем трохи не склалося, і у вихідні ночі ще будуть морозні, але з початком наступного тижня температурний фон має тенденцію до підвищення", - додали синоптики.

Нагадаємо, Київ зустрічатиме весну мокрим снігом.