В первый день весны в Украине до 10 градусов тепла

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25552 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120899 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124737 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122634 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155089 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В первый день весны в Украине до 10 градусов тепла

В первый день весны в Украине до 10 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 64210 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Весна в Украине начнется погодой местами с небольшим мокрым снегом, на юге - с дождем. Температура повысится до 5 градусов тепла на большинстве территории страны, на юге и Закарпатье - до 10 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ожидаем небольшой мокрый снег, на юге с дождем, только в Одесской, Николаевской, днем и в западных областях без осадков", - указали синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 5-10° тепла.

"Хотя с первым днем немного не сложилось, и в выходные ночи еще будут морозные, но с началом следующей недели температурный фон имеет тенденцию к повышению", - добавили синоптики.

Напомним, Киев будет встречать весну мокрым снегом.

Украинские Национальные Новости

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