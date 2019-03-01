В первый день весны в Украине до 10 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Весна в Украине начнется погодой местами с небольшим мокрым снегом, на юге - с дождем. Температура повысится до 5 градусов тепла на большинстве территории страны, на юге и Закарпатье - до 10 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ожидаем небольшой мокрый снег, на юге с дождем, только в Одесской, Николаевской, днем и в западных областях без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 5-10° тепла.
"Хотя с первым днем немного не сложилось, и в выходные ночи еще будут морозные, но с началом следующей недели температурный фон имеет тенденцию к повышению", - добавили синоптики.
Напомним, Киев будет встречать весну мокрым снегом.