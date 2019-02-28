Київ зустрічатиме весну мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра, 1 березня, у столиці очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В перший день весни буде хмарно із проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла.
Цими вихідними, 2-3 березня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2 березня – близько 0°, 3 березня – 2-4° тепла.
Раніше УНН повідомляв про те що, "Укравтодор" доповів про стан проїзду дорогами.