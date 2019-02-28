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22 березня, 17:51 • 113521 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 185389 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 158025 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 156890 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 145111 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 126676 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 169792 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172978 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158726 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Київ зустрічатиме весну мокрим снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра, 1 березня, у столиці очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

В перший день весни буде хмарно із проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла.

Цими вихідними, 2-3 березня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2 березня – близько 0°, 3 березня – 2-4° тепла.

Раніше УНН повідомляв про те що, "Укравтодор" доповів про стан проїзду дорогами

Українські Національні Новини

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