"Укравтодор" повідомив про стан проїзду дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На ранок середи, 27 лютого, автодороги державного значення мокрі, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Стан покриття на автодорогах державного значення мокрий... Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вранці у східних та центральних областях невеликий сніг, на решті території країни без опадів.
Температура повітря по всій території коливається від +2 до -2°С.
На перевальних ділянках доріг у горах невеликий сніг з дощем. Температура повітря від -5 до +2°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 160 одиниць техніки та 219 робітників.
Нагадаємо, в Україні 27 лютого вдень очікується погода без істотних опадів.