В Україні сьогодні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні у середу, 27 лютого, вдень очікується погода без істотних опадів. Температура повітря на більшості території країни - до 5 градусів тепла, на Закарпатті - до 9 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 лютого в Україні вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. У північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла; в Карпатах вдень 0-5° морозу.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на перші дні весни.