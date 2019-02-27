В Украине сегодня без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Украине в среду, 27 февраля, днем ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха на большей части территории страны - до 5 градусов тепла, на Закарпатье - до 9 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"27 февраля в Украине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла; в Карпатах днем 0-5° мороза.
Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни весны.