В Украине сегодня без существенных осадков

"27 февраля в Украине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла; в Карпатах днем 0-5° мороза.

Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни весны.