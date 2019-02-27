"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда по дорогам

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения мокрое... Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в восточных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха по всей территории колеблется от +2 до -2°С.

На перевальных участках дорог в горах небольшой снег с дождем. Температура воздуха от -5 до +2°С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 160 единиц техники и 219 рабочих.

Напомним, в Украине 27 февраля днем ожидается погода без существенных осадков.