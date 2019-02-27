"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда по дорогам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На утро среды, 27 февраля, автодороги государственного значения мокрые, проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения мокрое... Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - говорится в сообщении.
Сегодня утром в восточных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории страны без осадков.
Температура воздуха по всей территории колеблется от +2 до -2°С.
На перевальных участках дорог в горах небольшой снег с дождем. Температура воздуха от -5 до +2°С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 160 единиц техники и 219 рабочих.
Напомним, в Украине 27 февраля днем ожидается погода без существенных осадков.