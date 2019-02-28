Киев встретит весну с мокрым снегом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 7270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33306 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118546 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121655 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123861 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122229 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153984 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101761 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105295 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104985 просмотра
Актуальное
Киев встретит весну с мокрым снегом

Киев встретит весну с мокрым снегом

Киев  •  УНН

 • 7947 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Завтра, 1 марта, в столице ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В первый день весны будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 0-2° тепла.

В эти выходные, 2-3 марта, без осадков, переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура 2 марта - около 0°, 3 марта - 2-4° тепла.

Ранее УНН сообщал о том, что, "Укравтодор" доложил о состоянии проезда по дорогам.

Украинские Национальные Новости

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