Киев встретит весну с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Завтра, 1 марта, в столице ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В первый день весны будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 0-2° тепла.
В эти выходные, 2-3 марта, без осадков, переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура 2 марта - около 0°, 3 марта - 2-4° тепла.
Ранее УНН сообщал о том, что, "Укравтодор" доложил о состоянии проезда по дорогам.