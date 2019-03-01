Синоптики дали прогноз погоды на выходные

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19963 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42353 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122851 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124422 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122506 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154713 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Киев  •  УНН

 • 15321 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Завтра в Украине без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6 ° тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Завтра без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1 -6° тепла. В воскресенье без осадков, температура ночью 6-12 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на востоке страны 0-2 ° мороза", - сообщили УНН.

Синоптики добавили, что в понедельник в северных, восточных и центральных областях мокрый снег и дождь, ожидается ощутимое повышение температуры ночью до 3° мороза- 3° тепла, днем до 4-9° тепла, в западных областях до 8-13°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

"В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 0°", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на март .

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