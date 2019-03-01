Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"Завтра без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1 -6° тепла. В воскресенье без осадков, температура ночью 6-12 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на востоке страны 0-2 ° мороза", - сообщили УНН.



Синоптики добавили, что в понедельник в северных, восточных и центральных областях мокрый снег и дождь, ожидается ощутимое повышение температуры ночью до 3° мороза- 3° тепла, днем до 4-9° тепла, в западных областях до 8-13°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

"В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 0°", - подчеркнули в пресс-службе.



Напомним, ранее синоптики дали прогноз на март .