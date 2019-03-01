На следующей неделе морозы будут только ночью - синоптики

"5 марта в западных, северных и восточных областях, 6 марта на большей части территории страны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью в южной части, 5 марта и в западных и северных областях 1-7 ° тепла, на остальной территории от ° мороза до 4 ° тепла, днем 8-14 ° тепла, в восточных, северо-восточных, 6 марта и в северных областях 4-10 ° тепла ", - сообщили в пресс-службе.



Синоптики подчеркнули, что если говорить о прогнозе на 6-10 дней, то в Украине временами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем колебания от 8-14 ° до 4-10 ° тепла; в южной части ночью 3-9 ° тепла, днем 10-16 °, местами до 20 °.



Как сообщал УНН, завтра в Украине без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла.