На следующей неделе морозы будут только ночью - синоптики

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11959 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36324 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119058 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122051 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124107 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122343 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154275 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145173 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В понедельник, 4 апреля в северных, днем и в восточных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 4-9 ° тепла, в западных областях ночью 0-5 ° тепла, днем 8-13 °. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"5 марта в западных, северных и восточных областях, 6 марта на большей части территории страны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью в южной части, 5 марта и в западных и северных областях 1-7 ° тепла, на остальной территории от  ° мороза до 4 ° тепла, днем 8-14 ° тепла, в восточных, северо-восточных, 6 марта и в северных областях 4-10 ° тепла ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что если говорить о прогнозе на 6-10 дней, то в Украине временами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем колебания от 8-14 ° до 4-10 ° тепла; в южной части ночью 3-9 ° тепла, днем 10-16 °, местами до 20 °.

Как сообщал УНН, завтра в Украине без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

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