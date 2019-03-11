Украина неожиданно накрыла магнитная буря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"Сегодня в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Прогнозируется, что магнитные возбуждения будут продолжаться до 8 вечера", - сообщили астрономы.
Они добавили, что завтра, 12 марта, и послезавтра, 13 марта, также прогнозируются магнитные возбуждения близки к магнитной буре первого уровня G1.
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Как сообщал УНН, асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев.