Украина неожиданно накрыла магнитная буря

"Сегодня в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Прогнозируется, что магнитные возбуждения будут продолжаться до 8 вечера", - сообщили астрономы.



Они добавили, что завтра, 12 марта, и послезавтра, 13 марта, также прогнозируются магнитные возбуждения близки к магнитной буре первого уровня G1.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активность Солнца упала ниже уровня чувствительности космических мониторов



Как сообщал УНН, асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев.