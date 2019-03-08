Активність Сонця впала нижче рівня чутливості космічних моніторів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Уже кілька днів на графіках сонячної активності, що приходять з космосу в режимі реального часу, замість звичної динамічною картини надходить пряма лінія, лише зрідка спотворює невеликими збуреннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
Наукова апаратура працює без збоїв, проте сталося "неможливе" - рівень короткохвильового випромінювання Сонця, який останні місяці і так перебував на рекордно низькому рівні, зменшився ще приблизно в 100 разів і впав нижче порога чутливості приладів. Так як відповідний поріг дорівнює 10-9 Вт / м2, це означає, що реальний потік випромінювання зараз не вище ніж 10-10 Вт / м2.
Як повідомляв УНН, на цьому тижні українцям прогнозують аж три магнітні бурі