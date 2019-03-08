Активность Солнца упала ниже порога чувствительности космических мониторов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Уже несколько дней на графиках солнечной активности, приходящих из космоса в режиме реального времени, вместо привычной динамичной картины поступает прямая линия, лишь изредка искажаемая небольшими возмущениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Так как соответствующий порог равен 10-9 Вт/м2, это означает, что реальный поток излучения сейчас не выше чем 10-10 Вт/м2.
Как сообщал УНН, на этой неделе украинцам прогнозируют аж три магнитные бури