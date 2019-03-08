Активность Солнца упала ниже порога чувствительности космических мониторов

Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Так как соответствующий порог равен 10-9 Вт/м2, это означает, что реальный поток излучения сейчас не выше чем 10-10 Вт/м2.

Как сообщал УНН, на этой неделе украинцам прогнозируют аж три магнитные бури