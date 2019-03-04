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10:25 • 25244 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 122820 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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На этой неделе украинцам прогнозируют аж три магнитные бури

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. На этой неделе 8,9,10 марта астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"На этой неделе 8,9,10 марта прогнозируются магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь прошлого года.

Напомним, ученые заявили о смене орбиты Земли.

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