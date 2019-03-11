Негода в Україні: без світла майже 50 міст і сіл

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України на ранок понеділка залишаються без світла 47 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 19 н.п., Київська – 12 н.п., Житомирська – 12 н.п., Луганська – 3 н.п., Чернівецька – 1 н.п.", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Внаслідок поривів вітру залишаються пошкодженими 75 дахів будівель житлової та соціальної сфери у 5 областях, 33 відновлено.

Протягом доби підрозділами ДСНС прибрали понад 100 повалених дерев.

Нагадаємо, 11 березня по Україні невеликий дощ.

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