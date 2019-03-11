Сьогодні по Україні невеликий дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. По Україні у понеділок, 11 березня, очікується невеликий дощ, місцями сильний вітер. Температура повітря вдень сягатиме 10-18 градусів вище нуля, на високогір'ї Карпат впродовж доби - 1-6 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 березня невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.
Температура вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°.
На високогір'ї Карпат вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.