Сегодня по Украине небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По Украине в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер. Температура воздуха днем достигнет 10-18 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 марта небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м/с.
Температура в западных и северных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°.
На высокогорье Карпат днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.