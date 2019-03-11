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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 2657 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119848 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 116783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

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Сегодня по Украине небольшой дождь

Сегодня по Украине небольшой дождь

Киев  •  УНН

 • 20860 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По Украине в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер. Температура воздуха днем достигнет 10-18 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11 марта небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков", - отметили синоптики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м/с.

Температура в западных и северных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°.

На высокогорье Карпат днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

Украинские Национальные Новости

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