Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цих вихідних з 8 по 10 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цих вихідних з 8 по 10 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.

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Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету, - додали синоптики.

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