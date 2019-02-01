Українців попередили про жовтий рівень небезпеки через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 лютого на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 1 лютого тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, цього року останній місяць зими розпочнеться з невеликого дощу, місцями з мокрим снігом, та туманами. Температура повітря на півдні сягне 11 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.