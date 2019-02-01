Лютий в Україні розпочнеться з дощів і туману

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Цього року останній місяць зими розпочнеться з невеликого дощу, місцями з мокрим снігом, та туману. Температура повітря на півдні сягне 11 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"1 лютого у північних, вночі також і в західних, а вдень і у центральних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, у Криму та місцями в Приазов'ї 6-11° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.

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