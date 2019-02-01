Лютий в Україні розпочнеться з дощів і туману

"1 лютого у північних, вночі також і в західних, а вдень і у центральних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, у Криму та місцями в Приазов'ї 6-11° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.