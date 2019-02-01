Февраль в Украине начнется с дождей и тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В этом году последний месяц зимы начнется с небольшого дождя, местами с мокрым снегом, и туманами. Температура воздуха на юге достигнет 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"1 февраля в северных, ночью также и в западных, а днем и в центральных областях небольшой дождь местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и местами в Приазовье 6-11° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.