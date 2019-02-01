Украинцев предупредили о желтом уровне опасности из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Украине синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который приведет к слабой видимости на большей территории Украины, 200-500 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 1 февраля на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области 1 февраля туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в этом году последний месяц зимы начнется с небольшого дождя, местами с мокрым снегом, и туманами. Температура воздуха на юге достигнет 11 градусов тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.