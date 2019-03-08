Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этих выходных с 8 по 10 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этих выходных с 8 по 10 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.
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Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета, - добавили синоптики.
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