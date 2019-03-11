Непогода в Украине: без света почти 50 городов и сел

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118867 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148972 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116398 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140979 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 19 н.п., Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п. , Луганская - 3 н.п., Черновицкая - 1 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш зданий жилой и социальной сферы в 5 областях, 33 поремонтированы.

В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.

Напомним, 11 марта по Украине небольшой дождь.

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