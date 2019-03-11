Непогода в Украине: без света почти 50 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 19 н.п., Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п. , Луганская - 3 н.п., Черновицкая - 1 н.п.", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В результате порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш зданий жилой и социальной сферы в 5 областях, 33 поремонтированы.
В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.
Напомним, 11 марта по Украине небольшой дождь.