Непогода в Украине: без света почти 50 городов и сел

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 19 н.п., Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п. , Луганская - 3 н.п., Черновицкая - 1 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш зданий жилой и социальной сферы в 5 областях, 33 поремонтированы.

В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.

Напомним, 11 марта по Украине небольшой дождь.