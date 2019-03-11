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Врач посоветовал, как уменьшить влияние изменения погоды на самочувствие человека

Врач посоветовал, как уменьшить влияние изменения погоды на самочувствие человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Для уменьшения влияния резких погодных изменений на самочувствие человека людям с хроническими заболеваниями следует контролировать артериальное давление, вести здоровый образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.

"Людям с хроническими заболеваниями в периоды резкого изменения погоды следует более тщательно контролировать свое артериальное давление, принимать препараты вовремя, обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия. Для всех советы - вести более здоровый образ жизни - в первую очередь, обратить внимание на полноценный сон, чтобы человек полноценно высыпался, чтобы находился на свежем воздухе и регулярно проветривал помещение", - отметил медик.

По его словам, погода не должна забирать у человека доступ к свежему воздуху. Кроме того, по его мнению, люди с хроническими болезнями также должны больше двигаться - даже если это будет обычная прогулка, а не полноценные занятия спортом.

Кроме того, по совету врача, во время перемен погоды следует обратить внимание на более качественное и полноценное питание, увеличив количество овощей и фруктов в рационе, которые должны составлять половину дневного рациона. Кроме того, врач напомнил, что в такие периоды особенно людям с хроническими заболеваниями следует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет.

Напомним, сегодня в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной бури первого уровня G1.

Из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины остались без света 47 населенных пунктов.

При этом, в Украине ожидается мокрый снег.

В то же время, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о метеозависимости.

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