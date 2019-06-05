Резкие изменения погоды: как уберечь себя от последствий
Киев • УНН
Украинцы уже почти месяц страдают от резких изменений погоды.
КИЕВ. 5 июня. УНН. Последние недели в Украине характеризуются резким изменением погоды по несколько раз в день. УНН решил позаботиться о вас и разобраться, как минимизировать влияние погоды на собственное здоровье.
Изменения погоды с перепадами температуры воздуха отрицательно влияют на людей с хроническими заболеваниями, проявляясь через скачки давления, учащенный пульс, головокружение, вялость, сниженный тонус, сонливость, головную боль, заостренные боли у больных ревматизмом людей.
Для уменьшения влияния резких погодных изменений на самочувствие человека людям с хроническими заболеваниями следует контролировать артериальное давление, вести здоровый образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться. Важно также пересмотреть свое питание, сделав его более легким и сбалансированным. Обязательно стоит включить в свой рацион больше овощей и фруктов, которые должны составлять половину дневного рациона, а также рыбу.
"Людям с хроническими заболеваниями в периоды резкого изменения погоды следует более тщательно контролировать свое артериальное давление, принимать препараты вовремя, обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия. Для всех советы - вести более здоровый образ жизни - в первую очередь, обратить внимание на полноценный сон, чтобы человек полноценно высыпалась, чтобы находился на свежем воздухе и регулярно проветривал помещение", - отметил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.
Кроме того, врач напомнил, что в такие периоды особенно людям с хроническими заболеваниями следует отказаться от употребления алкоголя и курение сигарет.
Адаптироваться к перепадам также помогают закаливающие процедуры - умываться, обливать ноги холодной водой.
"Люди ошибочно полагают, что когда погода меняется, то надо проявлять меньшую активность, больше лежать, но наоборот они этим вредят себе. В этот период людям надо проявлять физическую активность хотя бы 20 минут в день, причем желательно, чтобы эта физическая активность была на свежем воздухе ", - добавил Стойко.
Надо также следить, чтобы температура в комнате или в рабочем кабинете не превышала 20-22 градусов, а влажность воздуха была на уровне 60%.