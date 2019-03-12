Медик розповів про небезпеку швидкої зміни погоди

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Зміни погоди з перепадами температури повітря негативно впливають на людей із хронічними захворюваннями, проявляючись через стрибки тиску, в’ялість, сонливість і головний біль. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

"Перепади погоди, температури повітря впливають, у першу чергу, на людей із хронічними захворюваннями – такими, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, із легеневими захворюваннями, після виснажливих якихось гострих хвороб. І є люди чутливі, які реагують на перепади атмосферного тиску, на погоду, - наприклад, які страждають на ревматоїдний артрит або інші захворювання рухового апарату. Відсутність сонця впливає на настрій людей – аж до психічних розладів", - зазначив медик.

За його словами, вплив погоди може проявлятися через стрибки тиску, прискорений пульс, запаморочення, в’ялість, знижений тонус, сонливість, головний біль, загострені болі у хворих на ревматизм людей.

Нагадаємо, вчора в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Станом на вчора через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України опинились без світла 47 населених пунктів.

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