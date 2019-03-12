Медик рассказал об опасности быстрой смены погоды

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7 марта, 15:45 • 117620 просмотра

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7 марта, 13:58 • 118162 просмотра

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7 марта, 08:52 • 147855 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116216 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Изменения погоды с перепадами температуры воздуха отрицательно влияют на людей с хроническими заболеваниями, проявляясь через скачки давления, вялость, сонливость и головнаую боль. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.

"Перепады погоды, температуры воздуха влияют, в первую очередь, на людей с хроническими заболеваниями - такими, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, с легочными заболеваниями, после изнурительных каких-то острых болезней. И есть люди чувствительны, которые реагируют на перепады атмосферного давления, погоду - например, страдающих ревматоидным артритом или другие заболевания двигательного аппарата. Отсутствие солнца влияет на настроение людей - вплоть до психических расстройств", - отметил медик.

По его словам, влияние погоды может проявляться через скачки давления, учащенный пульс, головокружение, вялость, сниженный тонус, сонливость, головная боль, заостренные боли у больных ревматизмом людей.

Напомним, вчера в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1.

По состоянию на вчера из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины оказались без света 47 населенных пунктов.

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