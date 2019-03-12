Медик рассказал об опасности быстрой смены погоды

"Перепады погоды, температуры воздуха влияют, в первую очередь, на людей с хроническими заболеваниями - такими, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, с легочными заболеваниями, после изнурительных каких-то острых болезней. И есть люди чувствительны, которые реагируют на перепады атмосферного давления, погоду - например, страдающих ревматоидным артритом или другие заболевания двигательного аппарата. Отсутствие солнца влияет на настроение людей - вплоть до психических расстройств", - отметил медик.

По его словам, влияние погоды может проявляться через скачки давления, учащенный пульс, головокружение, вялость, сниженный тонус, сонливость, головная боль, заостренные боли у больных ревматизмом людей.

Напомним, вчера в Украине с 8 утра фиксируются магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1.

По состоянию на вчера из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины оказались без света 47 населенных пунктов.