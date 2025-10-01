$41.140.18
Ексклюзив
12:21 • 5982 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8382 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10415 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41610 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 35742 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28557 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46601 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25303 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34647 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Рівня запасів у сховищах природного газу достатньо для енергетичної стійкості Європи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Європейські газосховища заповнені більш ніж на 82% після активної літньої кампанії, що забезпечує "спокійні ринки" на опалювальний сезон. Аналітики очікують, що до 2026 року світові запаси газу перевищать попит, що полегшить накопичення запасів у майбутньому.

Рівня запасів у сховищах природного газу достатньо для енергетичної стійкості Європи - ЗМІ

Сховища по всьому Європейському Союзу заповнені більш ніж на 82%. Фахівці зазначають, що це відносно хороше становище, передає УНН із посиланням на Bloomberg та Focus.

Деталі

Європейські газосховища, після активної літньої кампанії зі створення запасів, наразі заповнені більш ніж на 82%. Таким чином, Європа розпочинає опалювальний сезон зі "спокійними ринками". 

Ми знаходимося у відносно хорошому становищі. Велике питання, звичайно, полягає в тому, чи буде майбутня зима останньою, коли ринок залишається стурбованим постачанням газу

- прокоментував Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик A/S Global Risk Management.

Деякі аспекти щодо найближчих очікувань у газовій сфері для старого континенту:

  • запаси газу в Європі зазвичай покривають близько третини зимового попиту;
    • в 2026 році світові запаси газу почнуть перевищувати попит - вважають багато аналітиків. Це полегшить накопичення запасів у майбутньому і принесе "довгоочікуване полегшення європейським споживачам";
      • станом на зараз слід зауважити, що порівняно з кризовими піками 2022 року, ціни різко знизилися.

        Стратегія у напрямку 90% заповнення запасів

        Європа цього літа заманила додаткові вантажі зрідженого природного газу, оскільки попит з боку Китаю залишався низьким, тоді як слабке промислове споживання вивільнило ще більше пропозиції.

        - ідеться у матеріалі Bloomberg.

        Запаси можуть зрости до 89% до кінця жовтня, вважає Том Маржец-Мансер, директор з питань газу та СПГ у Wood Mackenzie. Він зауважив, що для підтримки європейських зимових поставок - це більш ніж достатньо.

        Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters17.09.25, 17:36 • 5639 переглядiв

        Доповнення

        Є конкретні приклади у низці країн, серед яких виділимо ФРН:

        Німецькі газосховища наразі заповнені на 76,5 відсотка, що приблизно на сім відсоткових пунктів менше, ніж середній показник за роки до повномасштабної війни рф в Україні.

        Але рвень заповнення зріс за останні два місяці, тож поточна ситуація не викликає тривоги.

        - пише німецький часопис Focus.

        Експлуатаційна асоціація Initiative Energien Speichern (INES) припускає, що максимальний рівень заповнення в 81 відсоток є реалістичним до 1 листопада, пише Focus.

        Втім є ризики, якщо зима стане надзвичайно холодною, постачання може дефіцитуватися. Тоді приватні домогосподарства та підприємства опалюватимуть більше, а отже, споживатимуть більше природного газу.

        Нагадаємо

        З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди придбали у росії скрапленого природного газу на 34,3 млрд євро, тоді як Україна отримала від них допомоги на 21,2 млрд євро.

        Ігор Тележніков

