Рівня запасів у сховищах природного газу достатньо для енергетичної стійкості Європи - ЗМІ
Київ • УНН
Європейські газосховища заповнені більш ніж на 82% після активної літньої кампанії, що забезпечує "спокійні ринки" на опалювальний сезон. Аналітики очікують, що до 2026 року світові запаси газу перевищать попит, що полегшить накопичення запасів у майбутньому.
Сховища по всьому Європейському Союзу заповнені більш ніж на 82%. Фахівці зазначають, що це відносно хороше становище, передає УНН із посиланням на Bloomberg та Focus.
Деталі
Європейські газосховища, після активної літньої кампанії зі створення запасів, наразі заповнені більш ніж на 82%. Таким чином, Європа розпочинає опалювальний сезон зі "спокійними ринками".
Ми знаходимося у відносно хорошому становищі. Велике питання, звичайно, полягає в тому, чи буде майбутня зима останньою, коли ринок залишається стурбованим постачанням газу
Деякі аспекти щодо найближчих очікувань у газовій сфері для старого континенту:
- запаси газу в Європі зазвичай покривають близько третини зимового попиту;
- в 2026 році світові запаси газу почнуть перевищувати попит - вважають багато аналітиків. Це полегшить накопичення запасів у майбутньому і принесе "довгоочікуване полегшення європейським споживачам";
- станом на зараз слід зауважити, що порівняно з кризовими піками 2022 року, ціни різко знизилися.
Стратегія у напрямку 90% заповнення запасів
Європа цього літа заманила додаткові вантажі зрідженого природного газу, оскільки попит з боку Китаю залишався низьким, тоді як слабке промислове споживання вивільнило ще більше пропозиції.
Запаси можуть зрости до 89% до кінця жовтня, вважає Том Маржец-Мансер, директор з питань газу та СПГ у Wood Mackenzie. Він зауважив, що для підтримки європейських зимових поставок - це більш ніж достатньо.
Доповнення
Є конкретні приклади у низці країн, серед яких виділимо ФРН:
Німецькі газосховища наразі заповнені на 76,5 відсотка, що приблизно на сім відсоткових пунктів менше, ніж середній показник за роки до повномасштабної війни рф в Україні.
Але рвень заповнення зріс за останні два місяці, тож поточна ситуація не викликає тривоги.
Експлуатаційна асоціація Initiative Energien Speichern (INES) припускає, що максимальний рівень заповнення в 81 відсоток є реалістичним до 1 листопада, пише Focus.
Втім є ризики, якщо зима стане надзвичайно холодною, постачання може дефіцитуватися. Тоді приватні домогосподарства та підприємства опалюватимуть більше, а отже, споживатимуть більше природного газу.
Нагадаємо
З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди придбали у росії скрапленого природного газу на 34,3 млрд євро, тоді як Україна отримала від них допомоги на 21,2 млрд євро.