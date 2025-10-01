Уровень запасов в хранилищах природного газа достаточен для энергетической устойчивости Европы - СМИ
Европейские газохранилища заполнены более чем на 82% после активной летней кампании, что обеспечивает «спокойные рынки» на отопительный сезон. Аналитики ожидают, что к 2026 году мировые запасы газа превысят спрос, что облегчит накопление запасов в будущем.
Хранилища по всему Европейскому Союзу заполнены более чем на 82%. Специалисты отмечают, что это относительно хорошее положение, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Focus.
Европейские газохранилища, после активной летней кампании по созданию запасов, сейчас заполнены более чем на 82%. Таким образом, Европа начинает отопительный сезон со "спокойными рынками".
Мы находимся в относительно хорошем положении. Большой вопрос, конечно, заключается в том, будет ли предстоящая зима последней, когда рынок остается обеспокоенным поставками газа
Некоторые аспекты относительно ближайших ожиданий в газовой сфере для старого континента:
- запасы газа в Европе обычно покрывают около трети зимнего спроса;
- в 2026 году мировые запасы газа начнут превышать спрос - считают многие аналитики. Это облегчит накопление запасов в будущем и принесет "долгожданное облегчение европейским потребителям";
- по состоянию на сейчас следует отметить, что по сравнению с кризисными пиками 2022 года, цены резко снизились.
Стратегия в направлении 90% заполнения запасов
Европа этим летом привлекла дополнительные грузы сжиженного природного газа, поскольку спрос со стороны Китая оставался низким, тогда как слабое промышленное потребление высвободило еще больше предложения.
Запасы могут вырасти до 89% к концу октября, считает Том Маржец-Мансер, директор по вопросам газа и СПГ в Wood Mackenzie. Он отметил, что для поддержания европейских зимних поставок - это более чем достаточно.
Есть конкретные примеры в ряде стран, среди которых выделим ФРГ:
Немецкие газохранилища сейчас заполнены на 76,5 процента, что примерно на семь процентных пунктов меньше, чем средний показатель за годы до полномасштабной войны РФ в Украине.
Но уровень заполнения вырос за последние два месяца, так что текущая ситуация не вызывает тревоги.
Эксплуатационная ассоциация Initiative Energien Speichern (INES) предполагает, что максимальный уровень заполнения в 81 процент является реалистичным до 1 ноября, пишет Focus.
Впрочем, есть риски, если зима станет чрезвычайно холодной, поставки могут дефицитироваться. Тогда частные домохозяйства и предприятия будут отапливать больше, а значит, потреблять больше природного газа.
Напомним
С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды приобрели у России сжиженного природного газа на 34,3 млрд евро, тогда как Украина получила от них помощи на 21,2 млрд евро.