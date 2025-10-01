$41.140.18
Уровень запасов в хранилищах природного газа достаточен для энергетической устойчивости Европы - СМИ

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Европейские газохранилища заполнены более чем на 82% после активной летней кампании, что обеспечивает «спокойные рынки» на отопительный сезон. Аналитики ожидают, что к 2026 году мировые запасы газа превысят спрос, что облегчит накопление запасов в будущем.

Уровень запасов в хранилищах природного газа достаточен для энергетической устойчивости Европы - СМИ

Хранилища по всему Европейскому Союзу заполнены более чем на 82%. Специалисты отмечают, что это относительно хорошее положение, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Focus.

Подробности

Европейские газохранилища, после активной летней кампании по созданию запасов, сейчас заполнены более чем на 82%. Таким образом, Европа начинает отопительный сезон со "спокойными рынками".

Мы находимся в относительно хорошем положении. Большой вопрос, конечно, заключается в том, будет ли предстоящая зима последней, когда рынок остается обеспокоенным поставками газа

- прокомментировал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик A/S Global Risk Management.

Некоторые аспекты относительно ближайших ожиданий в газовой сфере для старого континента:

  • запасы газа в Европе обычно покрывают около трети зимнего спроса;
    • в 2026 году мировые запасы газа начнут превышать спрос - считают многие аналитики. Это облегчит накопление запасов в будущем и принесет "долгожданное облегчение европейским потребителям";
      • по состоянию на сейчас следует отметить, что по сравнению с кризисными пиками 2022 года, цены резко снизились.

        Стратегия в направлении 90% заполнения запасов

        Европа этим летом привлекла дополнительные грузы сжиженного природного газа, поскольку спрос со стороны Китая оставался низким, тогда как слабое промышленное потребление высвободило еще больше предложения.

        - говорится в материале Bloomberg.

        Запасы могут вырасти до 89% к концу октября, считает Том Маржец-Мансер, директор по вопросам газа и СПГ в Wood Mackenzie. Он отметил, что для поддержания европейских зимних поставок - это более чем достаточно.

        Украине нужно еще до $1 миллиарда на закупку газа для зимы - удары РФ заставляют пересматривать энергетические планы - Reuters17.09.25, 17:36 • 5639 просмотров

        Дополнение

        Есть конкретные примеры в ряде стран, среди которых выделим ФРГ:

        Немецкие газохранилища сейчас заполнены на 76,5 процента, что примерно на семь процентных пунктов меньше, чем средний показатель за годы до полномасштабной войны РФ в Украине.

        Но уровень заполнения вырос за последние два месяца, так что текущая ситуация не вызывает тревоги.

        - пишет немецкий журнал Focus.

        Эксплуатационная ассоциация Initiative Energien Speichern (INES) предполагает, что максимальный уровень заполнения в 81 процент является реалистичным до 1 ноября, пишет Focus.

        Впрочем, есть риски, если зима станет чрезвычайно холодной, поставки могут дефицитироваться. Тогда частные домохозяйства и предприятия будут отапливать больше, а значит, потреблять больше природного газа.

        Напомним

        С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды приобрели у России сжиженного природного газа на 34,3 млрд евро, тогда как Украина получила от них помощи на 21,2 млрд евро.

        Игорь Тележников

        Экономика
        Bloomberg L.P.
        Европа
        Германия
        Китай