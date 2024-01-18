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Рішення ВС у справі ексдепутата-агента фсб Шепелева може бути маяком для інших суддів - Українська Гельсінська спілка

Рішення ВС у справі ексдепутата-агента фсб Шепелева може бути маяком для інших суддів - Українська Гельсінська спілка

Київ • УНН

 • 24974 перегляди

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вважає, що рішення ВС у справі ексдепутата-агента фсб Шепелева може бути маяком для інших суддів

Рішення Верховного Суду у справі про втечу з-під варти ексдепутата-агента фсб, обвинуваченого в серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева не стане моделлю, але може бути маяком для суддів по інших справах. Коли їм буде це зручно. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Нагадаємо, колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. 

Воно (рішення – ред.) може стати маяком, коли воно буде зручним для виконання і коли суддя буде вагатися. По-перше, він повинен бути ознайомленим з ним, по-друге, треба, щоб суддя і його позиція, який буде ухвалювати, щоб він мав певні вагання, а не був переконаний в тому, що він ухвалює рішення, відповідно, правильне. Так от, коли у нього є це вагання, і він дивиться на аргументи різних сторін, і в тому числі на аргументи ВС, у нього це може спрацювати

- сказав Павліченко.

Водночас, за його словами, специфіка українського судочинства полягає в тому, що немає чіткого вивчення рішень Верховного Суду. "Не варто очікувати, що одне або кілька рішень ВС спричинить модель ухвалення рішення або те, як трактувати, скажімо, те чи інше положення у категорії справ. Це ще й трохи пов'язано з певною політизацією рішень, які ухвалюються судами різних інстанцій. У нас цей момент є присутнім, на жаль. Тому будемо говорити так – все залежить від часу, місця і учасників процесу, коли ухвалюється це рішення", - зазначив Павліченко.

Він додав, що Верховний Суд ухвалює рішення швидше для теперішнього часу і в контексті конкретної ситуації, а не для того, щоб створити прецедент, який буде працювати через 5 чи 10 років.

Нагадаємо

Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру. 

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. 

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.  

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій. 

Експерти, опитані УНН, кажуть про те, що судді пішли на відверте порушення законодавства і могли бути зацікавлені в ухваленні такого рішення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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