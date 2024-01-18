Решение ВС по делу экс-депутата-агента фсб Шепелева может быть маяком для других судей - Украинский Хельсинский союз

Решение Верховного Суда по делу о побеге из-под стражи экс-депутата-агента фсб, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева не станет моделью, но может быть маяком для судей по другим делам. Когда им будет это удобно. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Напомним, коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу.

Оно (решение - ред.) может стать маяком, когда оно будет удобным для выполнения и когда судья будет колебаться. Во-первых, он должен быть ознакомлен с ним, во-вторых, надо, чтобы судья и его позиция, который будет принимать, чтобы он имел определенные колебания, а не был убежден в том, что он принимает решение, соответственно, правильное. Так вот, когда у него есть это колебание, и он смотрит на аргументы разных сторон, и в том числе на аргументы ВС, у него это может сработать - сказал Павличенко.

В то же время, по его словам, специфика украинского судопроизводства заключается в том, что нет четкого изучения решений Верховного Суда. "Не стоит ожидать, что одно или несколько решений ВС повлечет модель принятия решения или то, как трактовать, скажем, то или иное положение в категории дел. Это еще и немного связано с определенной политизацией решений, которые принимаются судами различных инстанций. У нас этот момент присутствует, к сожалению. Поэтому будем говорить так - все зависит от времени, места и участников процесса, когда принимается это решение", - отметил Павличенко.

Он добавил, что Верховный Суд принимает решение скорее для настоящего времени и в контексте конкретной ситуации, а не для того, чтобы создать прецедент, который будет работать через 5 или 10 лет.

Напомним

Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.

Эксперты, опрошенные УНН, говорят о том, что судьи пошли на откровенное нарушение законодательства и могли быть заинтересованы в принятии такого решения.