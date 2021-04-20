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Ринок землі веде до латифундизації: експерт про те, як простий фермер залишиться ні з чим

Київ • УНН

 • 28015 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ринок землі, який запускається з 1 липня, йде по шляху латифундизації, що дуже негативно позначиться на українському фермері. Зараз народні депутати від фракції “Батьківщина” роблять все, щоб не допустити цього і зупинити знищення села внаслідок прийнятої “земельної реформи”. Про це УНН розповів політолог Андрій Золотарьов.

Цитата

“Батьківщина” давно вказувала, що в тому варіанті, в якому запускається ринок землі — він піде по шляху латифундизації. Фермерам нічого не дістанеться, земельні активи будуть консолідувати в руках великих земельних власників, у яких по декілька сот тисяч гектарів, а простий український фермер залишиться ні з чим. Тому цим і пояснюється досить жорстка позиція “Батьківщини” з цього приводу, адже її нардепи близько 1200 поправок внесли в Раді“, — пояснив Золотарьов.

Деталі

Політолог зазначає, що в ситуації, коли земельний ринок обіцяє перетворитися в земельний базар, це може поставити під сумнів саме існування села і сільських місцевостей.

“Це не ринок землі — це буде земельний базар. І, ясна річ, що якщо ринок землі піде шляхом латифундизації, адже ніхто сьогодні не говорить про соціальну ціну, кілька мільйонів зайвих людей виявиться. Тобто українське село як соціальне явище зникне. І це треба розуміти”, — підкреслив Золотарьов.

Додатково

Додамо, що народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко неодноразово відзначав, що ринок землі, відкриття якого заплановано на 1 липня, це змагання грошима серед тих, хто не має ніякого відношення до української землі. Фермери ж, за його словами, не зможуть викупити землю або конкурувати за неї. Нардеп упевнений, що стратегія ринку землі повинна бути орієнтована на відкриття можливості для малого та середнього фермера купити землю, яку він обробляє.

“Це означає, що якщо люди прийдуть і будуть давати по 7, по 9 тисяч доларів, то фермер буде неконкурентоспроможний. І тут виникає інше питання: а яку ми стратегію бачимо ринку землі? До чого вона повинна привести? Або ми будемо звільняти наші села для латифундій, а потім ці латифундії через корпоративні права продадуть землю іноземним фондам? Або все-таки ми будемо давати можливість купувати цю землю маленьким, середнім фермерам?”, — зазначив Івченко.

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