Рынок земли ведет к латифундизации: эксперт о том, как простой фермер останется ни с чем

Цитата

“Батькивщина” давно указывала, что в том варианте, в котором запускается рынок земли — он пойдет по пути латифундизации. Фермерам ничего не достанется, земельные активы будут консолидировать в руках крупных земельных собственников, у которых по несколько сот тысяч гектаров, а простой украинский фермер останется ни с чем. Поэтому этим и объясняется довольно жесткая позиция “Батькивщины” по этому поводу, ведь ее нардепы около 1200 поправок внесли в Раде“, — объяснил Золотарев.

Детали

Политолог отмечает, что в ситуации, когда земельный рынок обещает превратиться в земельный базар, это может поставить под сомнение само существование села и сельских местностей.

“Это не рынок земли — это будет земельный базар. И, понятное дело, что если рынок земли пойдет путем латифундизации, ведь никто сегодня не говорит о социальной цене, несколько миллионов лишних людей окажется. То есть украинское село как социальное явление исчезнет. И это надо понимать”, — подчеркнул Золотарев.

Дополнительно

Добавим, что народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко не единожды отмечал, что рынок земли, открытие которого запланировано на 1 июля, это соревнование деньгами среди тех, кто не имеет никакого отношения к украинской земле. Фермеры же, по его словам, не смогут выкупить землю или конкурировать за нее. Нардеп уверен, что стратегия рынка земли должна быть ориентирована на открытие возможности для маленького и среднего фермера купить землю, которую он обрабатывает.

“Это означает, что если люди придут и будут давать по 7, по 9 тысяч долларов, то фермер будет неконкурентоспособен. И здесь возникает другой вопрос: а какую мы стратегию видим рынка земли? К чему она должна привести? Или мы будем освобождать наши села для латифундий, а затем эти латифундии через корпоративные права продадут землю иностранным фондам? Или все-таки мы будем давать возможность покупать эту землю маленьким, средним фермерам?”, — отметил Ивченко.