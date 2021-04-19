Івченко: ринок землі, який зараз пропонують - це змагання грошима, недоступне простому фермеру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” вважає ринок землі, відкриття якого заплановане на 1 липня, це змагання грошима серед тих, хто не має жодного відношення до української землі. Фермери ж не зможуть викупити землю чи конкурувати за неї. Таку думку він висловив ефірі телеканалу НТН, передає УНН.

Цитата

“Те, що сьогодні пропонується, — це змагання грошима. Будуть приходити оті люди, які мільярди у своїх деклараціях показали у біткоїнах (не зрозуміло, звідки вони їх взяли та чи сплатили податки за вартість електроенергії). Але ті люди можуть бути учасниками землі, контрабандисти можуть бути учасниками землі, судді — можуть, і всі ті, які мають колосальні статки в деклараціях — можуть. Скажіть — чи може фермер сьогодні маленький або середній взяти кредит у банку? Ні! Бо банк дивиться, за великим рахунком, як ти будеш віддавати ці гроші, банк буде дивитися яке у тебе господарство, яка у тебе кредитна історія, скільки ти зможеш віддавати — рівно стільки ж вони й будуть давати тобі кредиту”, — вважає Івченко.

Деталі

Нардеп вважає, що стратегія ринку землі повинна бути орієнтована на відкриття можливості для маленького та середнього фермера купити землю, яку він обробляє.

“Це означає, що якщо люди прийдуть і будуть давати по 7, по 9 тисяч доларів, то фермер буде неконкурентоспроможний. І тут постає інше питання: а яку ми стратегію бачимо ринку землі? До чого вона має привести? Чи ми будемо звільняти наші села для латифундій, а потім ці латифундії через корпоративні права продадуть землю іноземним фондам? Чи все-таки ми будемо давати можливість купувати цю землю маленьким, середнім фермерам?”, — зауважив Івченко.

Доповнення

Раніше Івченко наголошував, що після так званої “земельної реформи” місцеві громади не отримають можливості ні розпоряджатися землею, ні отримувати фінанси.

Нагадаємо, Рада пройшла понад 2 тисячі правок до земельних законів.

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