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Ми не даємо громадам розпоряджатися ні фінансами, ні землями - Івченко про “земельну реформу”

Київ • УНН

 • 24989 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Член аграрного комітету Верховної Ради, народний депутат Вадим Івченко заявив, що громади в ході так званої “земельної реформи” не отримають можливості ні розпоряджатися землею, ні отримувати фінанси. Про це він заявив у парламенті під час розгляду поправок до пов’язаних з реформою ринку землі законопроектів, інформує кореспондент УНН.

Цитата:

“Досить важливо, щоб під словом децентралізація ми чітко розуміли, що передаємо повноваження з розпорядження і землями, і фінанси. Так от, виходить, що ми з вами передаємо громадам розпоряджання земельними ділянками, які в оренді від 10 до 30 років. І громади не зможуть підняти навіть орендну ставку! Тобто ми не даємо громадам ні розпорядження землею (або даємо через 30 років), ні, фактично, власних фінансів, щоб вони підняли орендну ставку хоча б до середньої в районі”, — роз’яснив Івченко.

Деталі

Народний депутат підкреслив, що своїми правками до цього законопроекту, які відхилив аграрний комітет, він пропонував реалізувати справжню децентралізацію заради громад.

Довідково

Верховна Рада протягом усього попереднього пленарного тижня розглядала правки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Проектом закону пропонується, зокрема:

  • Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
  • Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, у тому числі об’єднаних.
  • Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.
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