Ми не даємо громадам розпоряджатися ні фінансами, ні землями - Івченко про “земельну реформу”

Цитата:

“Досить важливо, щоб під словом децентралізація ми чітко розуміли, що передаємо повноваження з розпорядження і землями, і фінанси. Так от, виходить, що ми з вами передаємо громадам розпоряджання земельними ділянками, які в оренді від 10 до 30 років. І громади не зможуть підняти навіть орендну ставку! Тобто ми не даємо громадам ні розпорядження землею (або даємо через 30 років), ні, фактично, власних фінансів, щоб вони підняли орендну ставку хоча б до середньої в районі”, — роз’яснив Івченко.

Деталі

Народний депутат підкреслив, що своїми правками до цього законопроекту, які відхилив аграрний комітет, він пропонував реалізувати справжню децентралізацію заради громад.

Довідково

Верховна Рада протягом усього попереднього пленарного тижня розглядала правки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Проектом закону пропонується, зокрема: