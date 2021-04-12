Розгляд земельного питання у Раді триватиме до травня, "вийти" неможливо - Разумков

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Розгляд питань, пов’язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді щонайменше до травня, і вийти з нього неможливо. Про це на брифінгу в понеділок сказав голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Регламент Верховної Ради побудований наступним чином: якщо ви зайшли в питання, поки ви за нього не проголосуєте, ви вийти не можете. Тобто, поки не буде проголосовано законопроект 2194, нічо іншого зробити не можна. Тому стоїть питання позачергових засідань”, — сказав Разумков.

Деталі

Він нагадав, що до законопроекту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок.

“Плюс-мінус до травня, тиждень-два, ми повинні пройти. Але там наступний законопроект, також пов’язаний з реформою ринку землі — там трохи менше, всього 700 правок, якщо я не помиляюсь. Подивимось, хто на них буде наполягати”, — зазначив голова ВР.

Довідково

Верховна Рада протягом усього попереднього пленарного тижня розглядала правки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Проектом закону пропонується, зокрема:

  • Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
  • Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, у тому числі об’єднаних.
  • Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Законопроект пропонує також скасувати погодження з урядом продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

Пропонується виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

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