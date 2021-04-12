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Рассмотрение земельного вопроса в Раде продлится до мая, "выйти" невозможно - Разумков

Рассмотрение земельного вопроса в Раде продлится до мая, "выйти" невозможно - Разумков

Киев  •  УНН

 • 19902 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде как минимум до мая, и выйти из него невозможно. Об этом на брифинге в понедельник сказал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Регламент Верховной Рады построен следующим образом: если вы зашли в вопрос, пока вы за него не проголосуете, вы выйти не можете. То есть, пока не будет проголосован законопроект 2194, ничего другого сделать нельзя. Поэтому стоит вопрос внеочередных заседаний”, — сказал Разумков.

Детали

Он напомнил, что в законопроект № 2194 осталось рассмотреть около тысячи поправок.

“Плюс-минус до мая, неделю-две, мы должны пройти. Но там следующий законопроект, также связан с реформой рынка земли — там поменьше, всего 700 поправок, если я не ошибаюсь. Посмотрим, кто на них будет настаивать”, — отметил председатель ВР.

Справка

Верховная Рада в течение всей предыдущей пленарной недели рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Проектом закона предлагается, в частности:

  • Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
  • Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.
  • Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Законопроект предлагает отменить согласование с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

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