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Мы не даем общинам распоряжаться ни финансами, ни землями - Ивченко о "земельной реформе"

Мы не даем общинам распоряжаться ни финансами, ни землями - Ивченко о "земельной реформе"

Киев  •  УНН

 • 24982 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Член аграрного комитета Верховной Рады, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что общины в ходе так называемой "земельной реформы" не получат возможности ни распоряжаться землей, ни получать деньги. Об этом он заявил в парламенте во время рассмотрения поправок к связанным с реформой рынка земли законопроектам, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Весьма важно, чтобы под словом децентрализация мы четко понимали, что передаем полномочия по распоряжению и землями, и финансы. Так вот, получается, что мы с вами передаем общинам распоряжения земельными участками, которые в аренде от 10 до 30 лет. И общины не смогут поднять даже арендную ставку! То есть мы не даем общинам ни распоряжения землей (или даем через 30 лет), ни фактически собственных финансов, чтобы они подняли арендную ставку хотя бы до средней в районе", - разъяснил Ивченко.

Детали

Народный депутат подчеркнул, что своими правками к этому законопроекту, которые отклонил аграрный комитет, он предлагал реализовать настоящую децентрализацию ради общин.

Справка

Верховная Рада в течение всей предыдущей пленарной недели рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Проектом закона предлагается, в частности:

  • Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
  • Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.
  • Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.
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