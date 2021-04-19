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Ивченко: рынок земли, который сейчас предлагают - это соревнование деньгами, недоступное простому фермеру

Ивченко: рынок земли, который сейчас предлагают - это соревнование деньгами, недоступное простому фермеру

Киев  •  УНН

 • 17833 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” считает рынок земли, открытие которого запланировано на 1 июля, это соревнование деньгами среди тех, кто не имеет никакого отношения к украинской земле. Фермеры же не смогут выкупить землю или конкурировать за нее. Такое мнение он высказал эфире телеканала НТН, передает УНН.

Цитата

“То, что сегодня предлагается, — это соревнование деньгами. Будут приходить те люди, которые миллиарды в своих декларациях показали в биткоинах (не понятно, откуда они их взяли и оплатили налоги стоимости электроэнергии). Но те люди могут быть участниками земли, контрабандисты могут быть участниками земли, судьи — могут, и все те, имеющие колоссальные состояния в декларациях — могут. Скажите — может фермер сегодня маленький или средний взять кредит в банке? Нет! Потому банк смотрит, по большому счету, как ты будешь отдавать эти деньги, банк будет смотреть какое у тебя хозяйство, какая у тебя кредитная история, сколько ты сможешь отдавать — ровно столько же они и будут давать тебе кредита”, — считает Ивченко.

Детали

Нардеп считает, что стратегия рынка земли должна быть ориентирована на открытие возможности для маленького и среднего фермера купить землю, которую он обрабатывает.

“Это означает, что если люди придут и будут давать по 7, по 9 тысяч долларов, то фермер будет неконкурентоспособен. И здесь возникает другой вопрос: а какую мы стратегию видим рынка земли? К чему она должна привести? Или мы будем освобождать наши села для латифундий, а затем эти латифундии через корпоративные права продадут землю иностранным фондам? Или все-таки мы будем давать возможность покупать эту землю маленьким, средним фермерам?”, — отметил Ивченко.

Дополнение

Ранее Ивченко отмечал, что после так называемой “земельной реформы” местные общины не получат возможности ни распоряжаться землей, ни получать деньги.

Напомним, Рада прошла более 2 тысяч поправок к земельным законов.

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