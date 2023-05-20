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Річниця завершення героїчної оборони "Азовсталі". Згадуємо трагічні події травня 2022 року

Річниця завершення героїчної оборони "Азовсталі". Згадуємо трагічні події травня 2022 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У ці травневі дні українці вшановують першу річницю завершення героїчної оборони Маріуполя та «Азовсталі». Скільки трималися місто та завод, і чому оборонці були змушені здатися у полон – згадуємо у матеріалі УНН.

Хронологія подій

Маріуполь, бої за який розпочалися у перший же день російської агресії, 24 лютого, вже 2 березня був повністю оточений. російська армія нещадно обстрілювала та бомбила місто. Чого лише варті авіаудари по пологовому будинку та по Маріупольському драмтеатру, у якому переховувалися люди.

У середині квітня єдиним центром спротиву залишився комбінат «Азовсталь», куди проривалися усі українські підрозділи, що були у місті. Оборону міста здійснювали: полк «Азов», морські піхотинці, прикордонники, нацвардійці, поліцейські. Всі вони по можливості діставалися до «Азовсталі».

Також на комбінаті зібралося чимало цивільних, які ховалися від обстрілів та бомбардувань.

На заблокованій «Азовсталі» були проблеми с питною водою, закінчувала їжа та медикаменти. Станом на середину травня на комбінаті знаходилося близько 600 поранених бійців, 40 з них у важкому стані.

У перших числах травня з «Азовсталі» евакуювали всіх цивільних. А з 16 травня за наказом Зеленського з комбінату почали виходити українські бійці. Останній захисник покинув «Азовсталь» 20 травня.

Утримання в полоні та поступове повернення в Україну

Бранці «Азовсталі» утримувалися як на території так званої «днр», так і на території росії.

28 червня відбувся обмін полоненими під час якого до України повернулися перші 95 захисників Маріуполя та «Азовсталі».

28 липня росіяни влаштували жахливу провокацію у колонії в Оленівці в «днр». В результаті вибуху загинули 53 захисники «Азовсталі», 130 – отримали поранення.

Росія звинуватила Україну у тому, що ВСУ, нібито, обстріляли колонію.

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На 24 серпня в окупованому Маріуполі планували судилище над «азовцями», чітко даючи зрозуміти, що «обвинуваченим» загрожує смертна кара. Однак, розпочати «процес» так і не наважилися.

Наймасовіший обмін захисників «Азовсталі» відбувся в ніч з 21 на 22 вересня, тоді до України повернулися 182 захисника. Командири оборони «Азовсталі» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега були доставлені до Туреччини, де під гарантії Ердогана мають знаходитися до кінця війни.

Під час останнього обміну, який відбувся 6 травня, до України повернулися ще 45 героїв «Азовсталі».

Як заявили днями в Асоціації родин захисників «Азовсталі» на даний момент у російському полоні знаходяться більше 1900 оборонців Маріуполя, понад 700 з них - це «азовці».

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