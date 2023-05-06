Україна повернула з російського полону 45 захисників "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Україні вдалось повернути з російського полону 42 захисників та трьох захисниць "Азовсталі". Про це у Telegram повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав Єрмак.
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За словами глави ОП, серед звільнених є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».
"Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому", - додав Єрмак.
Він також наголосив, що "українці - наша найбільша цінність".