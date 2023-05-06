Украина вернула из российского плена 45 защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали". Об этом в Telegram сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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"Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали". Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", - написал Ермак.
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По словам главы ОП, среди освобожденных есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".
"Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции.
Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - добавил Ермак.
Он также подчеркнул, что "украинцы - наша самая большая ценность".