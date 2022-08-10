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Самосуд над українськими військовими у Маріуполі: окупанти показали підготовку камери

Самосуд над українськими військовими у Маріуполі: окупанти показали підготовку камери

Київ • УНН

 • 195208 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Маріуполі російські окупанти продовжують готуватися до самосуду над українськими військовими. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, яка опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд", передає УНН.

Цитата

"російські окупанти продовжують у Маріуполі підготовку до самосуду над нашими Героями. Так виглядають камери у філармонії, де хочуть зробити показовий "суд" над захисниками України", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими військовими - збирають тюремні клітки.

Згодом ватажок "днр" денис пушилін заявив, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі.

В Офісі президента України закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до "трибуналу".

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