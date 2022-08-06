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Окупанти у Маріуполі планують самосуд над українськими захисниками - міськрада

Окупанти у Маріуполі планують самосуд над українськими захисниками - міськрада

Київ • УНН

 • 135533 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські окупанти у Маріуполі на Донеччині планують провести самосуд над українськими військовими - збирають тюремні клітки. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

«Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками. Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами.

«Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки”, - сказав Бойченко.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

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